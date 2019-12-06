​Посол Грузии: Мы намерены укреплять сотрудничество с Азербайджаном

Азербайджан и Грузию связывает множество проектов регионального и межрегионального значения.

Как сообщает Report, об этом посол Грузии в Азербайджане Зураб Патарадзе заявил на официальном приеме по случаю открытия представительства в Баку крупной грузинской компании в сфере недвижимости.

"Данные проекты укрепляют наши отношения. Мы совместно работаем в рамках многих проектов, в том числе, "Контракта века". Мы намерены укреплять наши отношения. Особо хочется также подчеркнуть торгово-экономические связи, где наблюдается высокая динамика. Кроме того, обе страны стремительно наращивают туристический сектор экономики. И тут мы также тесно сотрудничаем, укрепляя связи", - сказал он, отметив, что примером тому служит открытие летом текущего года авиарейсов Баку-Батуми: "Это , в свою очередь, послужит укреплению контактов между нашими людьми".