Посол Германии: Азербайджан является для нас стратегически важной страной

Азербайджан занимает 5-ое место по поставкам нефти в Германию.

Как сообщает Report, об этом на пресс- конференции заявил посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг.

"Азербайджан является для нас стратегически важной страной. Она занимает 5- ое место по поставкам нефти в Германию",- отметил посол.

Он напомнил, что за последнее время были совершены обоюдные визиты высокого уровня, что помогает укреплять двустороннее сотрудничество.

Кроме того, по его словам не менее важным фактором являются связи между народами двух стран. "На сегодняшний день в Германии проживает около 25 тысяч азербайджанцев. Примерно 1400 студентов из Азербайджана обучаются в вузах нашей страны", - добавил посол.