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    Посол: Дружба между народами Азербайджана и Вьетнама имеет долгую историю

    Во Вьетнаме состоялась конференция, посвященная 25-летию установления дипломатических отношений с Азербайджаном© Sputnik

    Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Дружба между азербайджанским и вьетнамским народами имеет долгую историю.

    Как сообщает Report со ссылкой на Veitnamnet, об этом заявил посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов на конференции во Вьетнаме, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

    "Несмотря на установление дипломатических отношений между нашими странами в 1992 году, дружеские отношения между азербайджанским и вьетнамским народами имеют долгую историю и большинство присутствующих на этом мероприятии являются свидетелями этому", - заявил А.Иманов.

    По его словам, Азербайджан и Вьетнам оставили позади себя множество трудностей, успешно преодолев их, и обе стали лидирующими странами в своих регионах.

    "Обе страны пропагандируют свою культуру и традиции не только на национальном уровне, но так же и на международном", - добавил дипломат.

    Конференция проведена  совместно Центром исследования истории и культуры Азербайджана и посольством Азербайджана во Вьетнаме.

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