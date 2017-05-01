Посол: Дружба между народами Азербайджана и Вьетнама имеет долгую историю

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Баку. 1 мая. REPORT.AZ/ Дружба между азербайджанским и вьетнамским народами имеет долгую историю.

Как сообщает Report со ссылкой на Veitnamnet, об этом заявил посол Азербайджана во Вьетнаме Анар Иманов на конференции во Вьетнаме, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами.

"Несмотря на установление дипломатических отношений между нашими странами в 1992 году, дружеские отношения между азербайджанским и вьетнамским народами имеют долгую историю и большинство присутствующих на этом мероприятии являются свидетелями этому", - заявил А.Иманов.

По его словам, Азербайджан и Вьетнам оставили позади себя множество трудностей, успешно преодолев их, и обе стали лидирующими странами в своих регионах.

"Обе страны пропагандируют свою культуру и традиции не только на национальном уровне, но так же и на международном", - добавил дипломат.

Конференция проведена совместно Центром исследования истории и культуры Азербайджана и посольством Азербайджана во Вьетнаме.