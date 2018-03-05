Посол: Для бизнес-кругов Азербайджана открываются новые возможности для установления деловых связей с Узбекистаном

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ "Для бизнес-кругов Азербайджана открываются новые большие возможности для установления деловых связей с Узбекистаном".

Как сообщает Report, об этом заявил посол Узбекистана в Азербайджане Шерзод Файзиев на презентации продукции узбекской компании "Artel" в Баку.

По словам посла, подобные мероприятия станут важным фактором не только в формировании деловых связей между предпринимателями, но и послужат укреплению отношений между братскими народами Узбекистана и Азербайджана.

В свою очередь выступивший на мероприятии советник министра экономики Азербайджана Масим Мамедов отметил, что Азербайджан является важным экономическим и торговым партнером Узбекистана в регионе и, отношения между странами носят глубокий и разносторонний характер.