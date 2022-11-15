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Посол: Бельгия поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Посол: Бельгия поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Бельгия поддерживает развитие мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, в котором ЕС играет большую роль.
Внешняя политика
15 ноября 2022 г. 19:56
Посол: Бельгия поддерживает мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

Бельгия поддерживает развитие мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, в котором ЕС играет большую роль.

Как передает Report, об этом сказал посол Бельгии в Азербайджане Мишель Питерманс на мероприятии, посвященном Дню короля Бельгии.

Посол выразил уверенность, что двусторонние отношения продолжат развиваться в различных сферах.

По его словам, страны поддерживают постоянные контакты на политическом уровне, а экономические показатели растут: "В этом году мы также отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Бельгией и Азербайджаном. В связи с этим организована специальная фотовыставка".

Участвующий на мероприятии посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Азербайджана Фахраддин Гурбанов отметил, что ряд бельгийских компаний представлены в Азербайджане.

Он сказал, что в результате освобождения оккупированных территорий в регионе возникли новые реалии. В Азербайджане ведутся масштабные работы по восстановлению освобожденных территорий и возвращению бывших вынужденных переселенцев. Помимо этого, ведется работа по нормализации отношений с Арменией.

"Мы оповестили Бельгию и другие страны о важности всех этих процессов", - сказал Ф.Гурбанов.

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Версия на английском языке Ambassador: Belgium supports peace process between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Səfir: “Belçika Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyir”

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