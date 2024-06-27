Посол Азербайджана проинформировал ГА ОАГ об инициативе проведения саммита малых островных государств на COP29
Посол Азербайджана проинформировал ГА ОАГ об инициативе проведения саммита малых островных государств на COP29Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), в ходе которой была отмечена инициатива президента Алиева по проведению саммита малых островных развивающихся государств в рамках COP29 в Б
Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), в ходе которой была отмечена инициатива президента Алиева по проведению саммита малых островных развивающихся государств в рамках COP29 в Баку.
Как передает Report, об этом говорится в публикации посла в соцсети "Х".
"Среди прочих вопросов, в которых Азербайджан играет ведущую роль и выступает инициатором глобальной и региональной повестки дня, на Генеральной ассамблее Организации американских государств было рассказано о многомиллионной помощи и стипендиях, предоставляемых большинству членов ОАГ. Была отмечена инициатива президента Алиева по проведению саммита малых островных развивающихся государств в рамках COP29 в Баку", - написал он.
Among other issues where leads and initiates global and regional agenda, spoke about multi-million assistance and scholarships to most of the OAS members at Organization of American States General Assembly. Highlighted President Aliyev’s initiative to hold Small Island… pic.twitter.com/3eZGlxsC9k