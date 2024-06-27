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Посол Азербайджана проинформировал ГА ОАГ об инициативе проведения саммита малых островных государств на COP29

Посол Азербайджана проинформировал ГА ОАГ об инициативе проведения саммита малых островных государств на COP29 Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), в ходе которой была отмечена инициатива президента Алиева по проведению саммита малых островных развивающихся государств в рамках COP29 в Б
Внешняя политика
27 июня 2024 г. 17:47
Посол Азербайджана проинформировал ГА ОАГ об инициативе проведения саммита малых островных государств на COP29

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выступил на Генеральной ассамблее Организации американских государств (ОАГ), в ходе которой была отмечена инициатива президента Алиева по проведению саммита малых островных развивающихся государств в рамках COP29 в Баку.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посла в соцсети "Х".

"Среди прочих вопросов, в которых Азербайджан играет ведущую роль и выступает инициатором глобальной и региональной повестки дня, на Генеральной ассамблее Организации американских государств было рассказано о многомиллионной помощи и стипендиях, предоставляемых большинству членов ОАГ. Была отмечена инициатива президента Алиева по проведению саммита малых островных развивающихся государств в рамках COP29 в Баку", - написал он.

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Версия на азербайджанском языке ADT Baş Assambleyasında COP29 çərçivəsində kiçik ada dövlətlərinin sammiti müzakirə edilib
Версия на английском языке Azerbaijan ambassador unveils plan to hold small island states' summit at COP29

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