Посол: Азербайджан не поддержал санкционную политику по отношению к России

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Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ За минувшие годы Азербайджан и Россия прошли большой путь развития от преодоления кризисных последствий распада СССР до выработки новых моделей развития, ориентированных в будущее.

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, по случаю 25-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.

По словам посла, на этом пути страны не раз находили успешные формы сопряжения интересов двух стран, оказывали друг другу добрососедскую поддержку: "Так, например, Азербайджан не поддержал санкционную политику по отношению к России и внёс весомый вклад в обеспечение российских потребителей свежими овощами и фруктами, хотя это привело к некоторому росту цен на внутреннем рынке".

При этом, П.Бюльбюльоглу отметил роль глав двух государств в выстраивании политического курса: "Сегодня Азербайджаном руководит высокопрофессиональный и обладающий программно-стратегическим видением лидер Ильхам Алиев. На протяжении вот уже без малого пятнадцати лет он демонстрирует мастерство управления и принятия верных решений. Зачастую, лишь по истечении некоторого времени все убеждаются в их обоснованности. Но господин президент в полной мере предвидит последствия и тем самым добивается лучших результатов. Распространяется это и на развитие наших отношений с Россией, которые являются одним из приоритетных направлений внешней политики Азербайджана".