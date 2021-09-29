Посол: Архитектурное сотрудничество между Нидерландами и Азербайджаном имеет будущее

"Сотрудничество в сфере архитектуры между Нидерландами и Азербайджаном имеет свое будущее".

"Сотрудничество в сфере архитектуры между Нидерландами и Азербайджаном имеет свое будущее".

Об этом Report заявила посол Нидерландов в Азербайджане Паулин Эйземан.

По ее словам, проходящий сегодня в Национальном музее искусств Азербайджана вечер, посвященный творениям нидерландских архитекторов, очень символичен, поскольку они оставили свой след и в архитектурном наследии Баку.

“Но мы также смотрим и в будущее, поэтому на этом мероприятии много нидерландских компаний, которые на данный момент работают в архитектурном секторе страны", - заявила посол.

В качестве одного из примеров активных на азербайджанском рынке компаний, П.Эйземан назвала UN Studio , который на данный момент задействован в постройке здания в Белом городе.

“Таким образом мы хотим подчеркнуть сотрудничество между странами”, - заключила посол.