Помощник президента Азербайджана: Венецианская Комиссия вынужденно исполнила политический заказ

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ "После вступления в Совет Европы правительство Азербайджана всегда плодотворно сотрудничало с Венецианской комиссией. Стороны находили общий язык и уважительно относились к позициям друг друга".

Как сообщает Report, об этом в интервью ТАСС заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам Али Гасанов, комментируя вопрос о критических замечаниях Венецианской комиссии касательно внесения изменений и поправок в Конституцию Азербайджана.

"К сожалению, по вопросу референдума в Азербайджане все процедурные правила были грубо нарушены. Комиссия, которая традиционно рассматривала вопрос в течение трех месяцев, на сей раз в поспешном порядке, проигнорировав право азербайджанской стороны быть выслушанной, в конспиративной форме, в течение двух недель подготовила и обнародовала свое заключение, которое изобилует большим количеством неточностей и грубыми ошибками.

Исходя из практики сотрудничества с Венецианской комиссией, а также учитывая характер ее деятельности, можно с уверенностью сказать, что эта структура, пренебрегая своим авторитетом, вынужденно исполнила политический заказ", - заявил А. Гасанов.