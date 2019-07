Польша назначила нового посла в Азербайджане.

Как передаёт Report, об этом сообщило Министерство иностранных дел Польши на своей странице в Twitter.

Согласно публикации, глава МИД Польши Яцек Чапутович передал назначения новым послам от имени президента страны.

Послом в Азербайджане был назначен Рафаль Поборски, который ранее занимал должность руководителя Восточного департамента МИД.

Помимо этого, Томаш Шатковски был назначен постоянным представителем страны при НАТО.

