Подписаны азербайджано-хорватские документы

Баку. 6 сентября. REPORT.AZ/ 6 сентября после завершения встречи в расширенном составе состоялась церемония подписания азербайджано-хорватских документов с участием президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Республики Хорватия Колинды Грабар-Китарович.

Как сообщает Report, "Программу о культурном сотрудничестве между министерством культуры Азербайджанской Республики и министерством культуры Республики Хорватия на 2018, 2019 и 2020 годы" подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр культуры Республики Хорватия Нина Обульен Корзинек.

"Меморандум взаимопонимания о сотрудничестве между министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и министерством сельского хозяйства Республики Хорватия" подписали посол Азербайджанской Республики в Республике Хорватия Фахраддин Гурбанов и государственный секретарь в министерстве сельского хозяйства Республики Хорватия Мария Вучикович.