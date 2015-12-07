Подписано соглашение в области поддержки молодежи и женщин в Азербайджане

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Между Агентством США по международному развитию (USAID) и Программой развития ООН (UNDP) подписана декларация о намерениях, предусматривающая партнерство в области поддержки в Азербайджане молодежи и женщин.

Как сообщает Report, меоприятие началось минутой молчания в память о погибших и пропавших без вести на платформе на месторождении "Гюнешли".

Выступивший на мероприятии замминистра труда и социальной защиты населения Азербайджана Метин Керимли отметил, что основной целью правительства Азербайджана является уменьшение уровня безработицы среди молодежи. В этом плане он приветствовал подписание этого соглашения.

Заместитель председателя Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана Айнур Софиева также отметила важность этого соглашения, так как в Азербайджане уделяется внимание вопросам молодежи и их обеспечения работой. Она также сообщила, что соглашение создает почву для увеличения активности женщин.

В своей речи резидент-координатор ООН Антониус Брук сказал, что эта инициатива полностью соответствует Целям устойчивого развития ООН: "Наш проект окажет поддержку женщинам и молодежи путем содействия предпринимательству и поиска достойной работы".

В свою очередь, посол США в Азербайджане Р.Секута приветствовал шаги правительства Азербайджана, которые будут направлены на увеличение возможностей женщин и гендерного равенства: "Как сказал президент США Барак Обама, государства, которые предоставляют женщинам одинаковые условия, более мирные, более развитые. Между Азербайджаном и США существует глубокое сотрудничество и США продолжат прилагать усилия для его еще большего укрепления".

В конце посол США в Азербайджане Роберт Секута от имени правительства США и резидент-координатор Программы развития ООН в Азербайджане Антониус Брук подписали соглашение общей стоимостью 342 000 долларов.

Отметим, что проект реализован со стороны ПРООН при содействии USAID, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, а также министерства труда и соцзащиты Азербайджана .