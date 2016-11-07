Планируется визит председателя турецкого парламента в Азербайджан

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Планируется визит в Азербайджан председателя Великого национального собрания Турции Исмаила Гахрамана.

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

По его словам, ожидается участие турецкого спикера в церемонии открытия нового здания TürkPA в декабре.

Посол также прокомментировал вопрос трехсторонней встречи между Турцией, Азербайджаном и Россией: "Продолжается подготовка в связи с этим".