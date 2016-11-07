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    Планируется визит председателя турецкого парламента в Азербайджан

    Посол: Ведется подготовка к трехсторонней встрече Турции, Азербайджана, России

    Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Планируется визит в Азербайджан председателя Великого национального собрания Турции Исмаила Гахрамана. 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал. 

    По его словам, ожидается участие турецкого спикера в церемонии открытия нового здания TürkPA  в декабре.

    Посол также прокомментировал вопрос трехсторонней встречи между Турцией, Азербайджаном и Россией: "Продолжается подготовка в связи с этим".

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