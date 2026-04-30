Питер Кайбен де Гола: Центры "ASAN xidmət" и "DOST xidmət" поразили иностранных гостей
Внешняя политика
- 30 апреля, 2026
- 12:35
Система работы центров "ASAN xidmət" и "DOST xidmət" произвела сильное впечатление на международных гостей.
Как сообщает Report, об этом заявил участник международного молодежного форума "Усиление роли молодежи в постколониальный период" Питер Кайбен де Гола, отвечая на вопросы журналистов.
По его словам, делегация в первую очередь обратила внимание на атмосферу и масштаб представленных возможностей в этих центрах.
"Мы довольны увиденным. Эта система действительно очень впечатляет - такое встретишь далеко не во многих странах. Очень приятно видеть подобный уровень обслуживания граждан здесь в Азербайджане", - отметил он.
