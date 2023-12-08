Первый заместитель премьера Азербайджана принял участие в 100-м заседании Экономического совета СНГ в Москве

8 декабря в Москве состоялось юбилейное 100-е заседание Экономического совета СНГ.

8 декабря в Москве состоялось юбилейное 100-е заседание Экономического совета СНГ.

Как сообщает российское бюро Report, Азербайджан на заседании представлен первым заместителем премьер-министра Ягубом Эюбовым.

В рамках заседания был рассмотрен проект Плана действий по оптимизации инфраструктуры и развитию международных транспортных коридоров, проходящих по территориям стран СНГ, на период до 2030 года, направленный на расширение и углубление сотрудничества транспортных министерств и ведомств государств – участников СНГ в сфере развития международных транспортных коридоров (МТК) путем реализации согласованных мер по совершенствованию их функционирования. Отметим, что документ будет внесен на рассмотрение Совета глав правительств СНГ.



В ходе заседания рассмотрены проекты Концепции сотрудничества государств – участников СНГ в сфере энергетики на период до 2035 года и Плана первоочередных мероприятий по ее реализации.

Участники изучили проект Перечня мероприятий на 2024–2030 годы в сфере противодействия правонарушениям в области интеллектуальной собственности по сопровождению этапов реализации Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. Данный документ позволит повысить эффективность принимаемых в странах Содружества мер по предупреждению и пресечению правонарушений в области интеллектуальной собственности, будет способствовать дальнейшему укреплению взаимодействия уполномоченных органов государств – участников СНГ.

Следующее заседание Экономического совета запланировано на 29 марта 2024 года.