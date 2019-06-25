Первый вице-президент: Надеюсь, что новая Ассоциация ASAN станет важным международным инструментом

Для нас честь проводить Форум государственных услуг ООН, который впервые организован в восточноевропейском регионе. Выражаем ООН признательность за решение провести это мероприятие в нашей столице. Мы считаем это оценкой достижений Азербайджана в области государственных услуг.

Как сообщает Report, об этом сказала Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на церемонии открытия Форума государственных служб ООН, совместно организованного Организацией Объединенных Наций и Государственным агентством по услугам гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.

Выступая на открытии Форума, Первый вице-президент Мехрибан Алиева сказала: "Мы считаем это оценкой достижений Азербайджана в области государственных услуг. Тема нынешнего мероприятия представляет важное значение для всех народов. Это – полезная платформа для обмена опытом принимающими решения высокопоставленными лицами, прибывшими из различных уголков мира, обсуждения вызовов и достижения Целей устойчивого развития повестки дня ООН до 2030 года. Особую роль в данном процессе играют умение государственных структур оказывать народу высококачественные услуги и участвовать в инновационных преобразованиях. В этом контексте мне хотелось бы сегодня, пользуясь случаем, поделиться с вами успехами Азербайджана в области системы эффективной государственной службы.

Первый вице-президент Азербайджана подчеркнула, что основная цель и задача заключаются в ориентированности новых услуг на людей и устранении трудностей, с которыми граждане сталкивались в прошлом, обеспечении доступности, удобности, легкости и эффективности государственных услуг для людей. Отметив, что именно так появилась идея оказания государственных услуг на основе принципа «одно окно», Мехрибан Алиева подчеркнула, что название ASAN переводится с азербайджанского языка как «легкий». Она сказала:

- «ASAN xidmət» был учрежден в 2012 году по инициативе Президента Азербайджана как часть широкомасштабных реформ в области государственного управления. И народ сразу же приветствовал эти реформы. «ASAN xidmət» приступил к деятельности в Баку с небольшим пилотным проектом. В это время для прозрачного, доступного, эффективного и удобного ответа на потребности народа в одном здании собрали несколько структур, оказывающих государственные услуги. ASAN сразу же приобрел такую популярность среди народа, что мы, как продолжение этого успеха, решили увеличить количество и виды оказываемых услуг, и «ASAN xidmət» стал открываться также в районах Азербайджана.

Отметив, что за относительно короткий срок «ASAN xidmət» превратился в национальный бренд, представляющий новую культуру в области государственных услуг, связанных с решением потребностей людей, Первый вице-президент Азербайджана сообщила, что в настоящее время в районах функционируют 10, а в Баку – 5 центров «ASAN xidmət». Подчеркнув, что до конца года планируется открыть еще 5 центров «ASAN xidmət» в районах и 2 – в Баку, Мехрибан Алиева сказала:

- С точки зрения объема проделанных работ представлю вам следующую цифру. С 2013 года в центрах ASAN было рассмотрено более 30 миллионов заявлений по стране. Сегодня в этих центрах оказываются 320 государственных и частных услуг. 12 различных государственных структур и группа частных компаний представлены в одном здании в «ASAN xidmət». В кратчайший срок «ASAN xidmət» занял центральное место в отношениях между государством и гражданином.

«Постоянный мониторинг мнения граждан служит успеху данного проекта в долгосрочной перспективе», - сказала Первый вице-президент, констатировав, что другие причины успеха связаны с активностью и широким участием молодежи. Мехрибан Алиева отметила, что с 2013 года в работе ASAN приняли участие более 19 тысяч волонтеров. Подчеркнув, что 1100 из них обеспечены работой на полном штате в различных центрах «ASAN xidmət», Первый вице-президент сказала:

- Мы рады видеть, как активно наша талантливая, высокомотивированная и творческая молодежь участвует в модернизации страны. Наш положительный опыт привлек внимание и международной общественности, и в 2015 году «ASAN xidmət» был удостоен награды ООН в категории «совершенствование обеспечения государственными услугами». Мы гордимся тем, что наш опыт, связанный с ASAN, отслеживается в более широком регионе как лучший опыт.

Мехрибан Алиева сообщила, что в начале этого года первый аналогичный центр был открыт в Кабуле. Более 100 экспертов из Афганистана прошли обучение в ASAN. Первый вице-президент выразила нашу готовность продолжать обмен положительным опытом с другими странами, подчеркнула, что на сегодняшний день ASAN подписал с различными странами и международными организациями 10 меморандумов о взаимопонимании. Мы не довольствуемся этим и продолжаем совершенствовать качество государственных услуг, сказала Мехрибан Алиева. Констатировав, что для оказания гражданам проактивных электронных услуг был создан портал Asan my-gov, благодаря чему они также могут пользоваться онлайн-услугами, Первый вице-президент напомнила, что в 2016 году в нашей стране, как продолжение истории успеха ASAN, начала деятельность другая социально ориентированная услуга под названием ABAD. ABAD является юридическим лицом публичного права, цель которого – оказание помощи бизнесу малых семейных хозяйств и развитие малого предпринимательства в регионах Азербайджана. Отметив, что цель реализации данного проекта заключается в более активном и творческом привлечении граждан к социальному и экономическому развитию страны, превращении ABAD, насчитывающего около 400 членов, в важное средство для решения вопроса безработицы в регионах, Мехрибан Алиева сказала:

- Дамы и господа, это был небольшой обзор опыта Азербайджана по проведению реформ в области государственных услуг для того, чтобы наши граждане получали пользу от этого. Уверена, что существуют другие многочисленные примеры и опыт, которыми можно регулярно делиться и которые можно изучать. Именно поэтому Азербайджан, как непосредственный результат нынешнего Форума, выдвинул инициативу создания Ассоциации ASAN предприятий по обеспечению государственными услугами. Надеюсь, что новая ассоциация станет важным международным инструментом, преследующим цель поощрения диалога между экспертами по эффективному обеспечению государственными услугами. Это может помочь всем, кто хочет воспользоваться всем имеющимся положительным опытом в указанной сфере.

Дорогие друзья, еще раз добро пожаловать в Азербайджан. Желаю всем вам интересных и полезных обсуждений, а работе форума – большого успеха. В заключение хочу пригласить вас в период пребывания в Баку найти свободное время и открыть для себя наш прекрасный город, получить удовольствие от традиционного азербайджанского гостеприимства. Благодарю.