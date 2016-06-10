Делегация ПАСЕ примет участие в наблюдении за повторными выборами в Азербайджане

Баку. 10 июня. REPORT.AZ/ 18 июня делегация Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) посетит Агдаш, где примет участие в наблюдении за повторными выборами в Агдашском избирательном округе №90.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ПАСЕ, в состав делегации войдут депутат Алан Дестекс (Alain Destexhe) и содокладчики мониторингового комитета ПАСЕ по Азербайджану австрийский депутат Штефан Шеннах (Stefan Schennach) и румынский депутат Цезар Флорин Преда (Cezar Florin Preda).

Отметим, что содокладчики мониторингового комитета Ш.Шеннах и Ц.Ф.Преда с 15 по 17 июня будут находится с визитом в Баку.