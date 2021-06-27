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Парламентарии Турции и США обсудили Карабах

Парламентарии Турции и США обсудили Карабах Парламентская делегация Турции обсудила в США состояние и перспективы американо-турецких отношений, ситуацию на Южном Кавказе и в Афганистане.
Внешняя политика
27 июня 2021 г. 05:32
Парламентарии Турции и США обсудили Карабах

Парламентская делегация Турции обсудила в США состояние и перспективы американо-турецких отношений, ситуацию на Южном Кавказе и в Афганистане.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщил председатель Комиссии по внешним связям парламента Турции Акиф Чагатай Кылыч, возглавивший делегацию Великого национального собрания (парламент) в ходе визита в США.

В состав делегации вошли представители как правящей Партии справедливости и развития Турции, так и ведущих оппозиционных структур страны.

Турецкие парламентарии провели переговоры с законодателями из обеих партий американского Сената, представителями еврейского лобби и членами Торговой палаты США.

"Мы продемонстрировали собеседникам, что в вопросах, представляющих значимость для национальных интересов Турции, ведущие партии выступают единым фронтом", - сказал Кылыч на пресс-конференции в посольстве США в Вашингтоне.

По его словам, в ходе встреч в США затрагивалась также тема Карабаха.

"В США прекрасно осведомлены о том, что Турция поддерживает Азербайджан в Карабахском вопросе. Оккупация азербайджанских земель Арменией - реалии, признанные на уровне ООН. Мы вновь довели до сведения представителей США позицию Анкары по данному вопросу", - сказал он.

Кылыч также привлек внимание к обсуждению в Вашингтоне темы Афганистана и готовности Анкары к поддержке афганского народа.

Он напомнил, что технические переговоры между США и Турцией по вопросу обеспечения безопасности Международного аэропорта имени Хамида Карзая продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə və ABŞ parlamentariləri Qarabağı müzakirə ediblər

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