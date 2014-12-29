Парламент Кыргызстана одобрил кандидатуру посла в Азербайджане

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Комиссия по внешним делам Жогорку Кенеша (парламента) Кыргызстана на сегодняшнем заседании одобрила кандидатуру Айджигита Буранова на должность посла в Азербайджане. Как сообщает Report, решение вступит в силу после подписания соответствующего указа президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

Ожидается, что Айджигит Буранов станет первым послом Кыргызстана в Азербайджане. Ныне он занимает пост временного поверенного в делах Кыргызстана в Азербайджане.