Пан Ги Мун: Вклад, внесенный Азербайджаном в процесс воцарения мира во всем мире, достоин одобрения

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Зампред Милли Меджлиса, председатель парламентского комитета природных ресурсов, энергетики и экологии Валех Алескеров встретился с бывшим генсеком ООН Пан Ги Муном и делегацией в составе группы депутатов Национальной Ассамблеи Республики Корея.

Как сообщили Report в пресс-службе Милли Меджлиса, вице-спикер Валех Алескеров выразил уверенность в успешности визита и достижении поставленной цели.

Бывший генсек ООН Пан Ги Мун заявил, что возглавляет корейскую делегацию, участвующую на проходящей в Баку 41-й Всемирной скаутской конференции.

Он заявил, что в этом году отмечается 25-летие дипломатических связей между Азербайджаном и Кореей и заявил о проведении различных мероприятий по этому случаю.

Пан Ги Мун напомнил о встрече с президентом Ильхамом Алиевым в период, когда являлся генсеком ООН. Он одобрил вклад, внесенный Азербайджаном в процесс воцарения мира во всем мире, и выразил признательность.

Во время беседы обсудили вопросы развития экономического, политического сотрудничества между нашими странами и связи на уровне парламентов.