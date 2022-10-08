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Омбудсмен выступила с заявлением в знак протеста против предвзятости БДИПЧ ОБСЕ

Омбудсмен выступила с заявлением в знак протеста против предвзятости БДИПЧ ОБСЕ Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в знак протеста против предвзятости Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.
Внешняя политика
8 октября 2022 г. 17:08
Омбудсмен выступила с заявлением в знак протеста против предвзятости БДИПЧ ОБСЕ
Сабина Алиева

Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева выступила с заявлением в знак протеста против предвзятости Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ.

Report представляет текст заявления:

"Существует множество неопровержимых доказательств жестокого убийства азербайджанских военнопленных вооруженными силами Армении, пыток, оскорблений и совершения в отношении них других бесчеловечных действий. В связи с видеокадрами в социальных сетях и других медиа-ресурсах, подтверждающими факты военных преступлений, совершенных против азербайджанских военнопленных, мы неоднократно обращались и представляли отчеты в ОБСЕ, а также в ООН, Европейский союз, Совет Европы и их специализированные структуры, другие компетентные международные и региональные организации.

К сожалению, в отличие от Азербайджана, армянская сторона не проводит никаких расследований подобных фактов и тем самым не выполняет обязательства, вытекающие из норм международного гуманитарного права. Однако, допуская двойные стандарты в отношении Азербайджана, ОБСЕ не дает никакой реакции на военные преступления, совершенные Арменией, а предпринимает шаги, направленные на нарушение миротворческой деятельности, путем распространения предвзятой информации, не отражающей правду о нашей стране.

Как известно, Армения и Азербайджан уже признали территориальную целостность и суверенитет друг друга, еще раз продемонстрировав свою приверженность Уставу ООН и Алма-Атинской декларации 1991 года. В связи с этим мы резко осуждаем это предвзятое отношение, которое целенаправленно демонстрируется в нынешнее очень уязвимое время, когда стороны все ближе подходят к миру, признавая территориальную целостность и суверенитет друг друга, и призываем ОБСЕ продемонстрировать справедливую позицию, которая послужит продвижению устойчивого мира между сторонами и обеспечению прав человека".

Отметим, что БДИПЧ опубликовало в социальной сети Twitter предвзятую информацию, направленную на разжигание национальной вражды между народами Азербайджана и Армении и подрыв хрупкого мирного процесса.

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Версия на азербайджанском языке Ombudsman ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun qərəzli yanaşmasını qınayıb

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