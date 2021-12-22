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Обсуждается вопрос открытия железной дороги между Арменией и Ираном через Нахчыван

Обсуждается вопрос открытия железной дороги между Арменией и Ираном через Нахчыван Рабочая группа по разблокированию региональных коммуникаций обсуждает вариант поэтапного открытия железной дороги Ерасх (Араздейен)-Горадиз.
Внешняя политика
22 декабря 2021 г. 14:57
Обсуждается вопрос открытия железной дороги между Арменией и Ираном через Нахчыван

Рабочая группа по разблокированию региональных коммуникаций обсуждает вариант поэтапного открытия железной дороги Ерасх (Араздейен)-Горадиз.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Азербайджан, об этом вице-премьер Армении Мгер Григорян.

"Любая возможность разблокировки, которую можно осуществить с помощью имеющейся инфраструктуры, разумеется, желательна для нас. Но это – предмет переговоров, и говорить, к какому соглашению мы придем, я пока не могу", – сказал Григорян.

По его словам, обсуждались и возможности открытия другой железной дороги – Иджеван-Газах (через северо-восток Армении). Тем не менее, на данном этапе рассматриваются наиболее реалистичные проекты, дающие разумное соотношение расходов и результата.

"Хотя ни один вариант не снимался с повестки дня, однако сейчас обсуждаются вопросы, применимые к данному этапу переговоров", - сказал он.

Он добавил, что вопрос восстановления железнодорожного сообщения с Турцией пока рассматривался лишь на концептуальном уровне, без какой-либо детализации.

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Версия на английском языке Opening of Armenia-Iran railway through Nakhchivan under discussion
Версия на азербайджанском языке Naxçıvandan keçməklə Ermənistan-İran dəmir yolu xəttinin açılması müzakirə edilir

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