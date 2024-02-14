Община: Жозеп Боррель пытается осложнить перспективы мира между Азербайджаном и Арменией

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, демонстрируя открытую предвзятость, пытается осложнить перспективы мира между Азербайджаном и Арменией.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, демонстрируя открытую предвзятость, пытается осложнить перспективы мира между Азербайджаном и Арменией.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана (ОЗА).

Отмечается, что в своем заявлении, сделанном по итогам заседания Совета партнерства ЕС-Армения 13 февраля, верховный представитель, следуя своей традиции, озвучил ряд антиазербайджанских высказываний.

"Жозеп Боррель проигнорировал факт ранения армянской армией азербайджанского пограничника 12 февраля после длительного периода затишья в приграничной зоне, и попытался поставить под сомнение шаги, предпринятые азербайджанской стороной в соответствии с правом на самооборону. Странное предложение представителя ЕС об отводе войск из приграничной зоны, прежде всего противоречит суверенитету Азербайджана, а также нацелено на то, чтобы вывести оккупационную армянскую армию на выгодные позиции для дальнейших атак на Азербайджан. Если армянская армия не желает столкнуться лицом к лицу с азербайджанской армией, твердо стоящей на своей земле, она может свободно отступить вглубь Армении", - говорится в документе.

ОЗА также раскритиковала ЕС за несоблюдение обещаний, данных азербайджанской стороне относительно задач, размеров и масштабов миссии в Армении: "ЕС повел себя неискренне и неконструктивно в связи со своей миссией в Армении. Евросоюз грубо нарушает свои обещания, данные азербайджанской стороне относительно задач, масштабов и охвата деятельности этой миссии, которая фактически занимается созданием военного и разведывательного прикрытия для армянской стороны, а также давлением и провокациями против Азербайджана в приграничной зоне. Несмотря на то, что в ее задачи входит решение вопроса влияния завершившегося конфликта на население приграничных регионов, миссия не занимается правами азербайджанских беженцев, изгнанных из приграничных регионов Армении, и закрывает глаза на варварское разрушение Арменией их домов, кладбищ и культурного наследия".

Отмечено, что представитель ЕС в очередной раз допустил дискриминацию по религиозному и этническому признаку в отношении пострадавших от конфликта лиц. Так, Боррель назвал "беженцами" армян, добровольно переселившихся из Карабахского региона Азербайджана в прошлом году по наущению Армении, и, говоря о гуманитарной заботе о них, не обмолвился ни единым словом о более чем 300 тысячах насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев.

"Община Западного Азербайджана считает, что, демонстрируя такую открытую предвзятость, представитель ЕС пытается создать напряженность и осложнить перспективы мира между Азербайджаном и Арменией. Община призывает институты ЕС воздерживаться от подобных действий, не препятствовать мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, положить конец провокационному поведению миссии ЕС в Армении против Азербайджана и поддержать право на возвращение изгнанных из Армении азербайджанцев", - отмечается в заявлении.