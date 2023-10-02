Община Западного Азербайджана решительно осудила расистский подход правительства Армении

Община Западного Азербайджана приветствует полное восстановление государственного суверенитета и конституционного строя в Карабахском регионе Азербайджанской Республики в результате падения незаконного режима в этом регионе и разоружения и вывода с азерба

Община Западного Азербайджана приветствует полное восстановление государственного суверенитета и конституционного строя в Карабахском регионе Азербайджанской Республики в результате падения незаконного режима в этом регионе и разоружения и вывода с азербайджанских территорий вооруженных сил Армении и других незаконных вооруженных формирований, как эпохальное событие.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины.

Община поздравила азербайджанский народ с этим историческим достижением, завоеванным под руководством Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева.

Было отмечено, что полное восстановление Азербайджанской Республикой своей территориальной целостности и суверенитета является торжеством справедливости и открывает путь к устойчивому миру в регионе.

"Община Западного Азербайджана, опираясь на ценности прав человека, примирения и сосуществования, продолжит неустанную поддержку делу установления мира между двумя государствами и свою миссию мирного, безопасного и достойного возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома в рамках международного права.

Община надеется, что армянское общество и правительство, правильно оценив эту историческую возможность, выберут путь мира, сотрудничества и сосуществования, а не конфронтации и изоляции.

Община в связи с этим выражает серьезную обеспокоенность продолжением Арменией политики, отвергающей культурное разнообразие, реинтеграцию и сосуществование. Известно, что за сопротивлением Армении реинтеграции карабахских армян в Азербайджан стояли ее территориальные претензии к Азербайджану. Еще одним важным мотивом сопротивления Армении этому является то, что она считает, что успешная реинтеграция и сосуществование в Азербайджане усилят перспективы возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.



Именно по этой причине после падения незаконного режима в Карабахе Армения организовала переселение проживающих там армян в Армению, чтобы предотвратить их неизбежную реинтеграцию в Азербайджан. Мало того, остатки армянской армии, уходя из Карабаха, заминировали там гражданскую инфраструктуру, административные здания, частные жилые дома, посевные участки, сделав территорию непригодным для проживания. Причина ясна – Армения, не отказавшаяся от своей моноэтнической политики, не хочет позволить представителям двух народов сосуществовать ни в Армении, ни в Азербайджане.

Община Западного Азербайджана решительно осуждает этот расистский подход правительства Армении.

Обращаясь к международному сообществу, Община призывает оказать давление на Армению, чтобы она выбрала мир, положила конец идеологии моноэтнического общества, поддержала сосуществование и примирение между двумя народами и представила точную карту мин и других взрывных устройств, заложенных на некогда оккупированных территориях Азербайджана, включая территории, откуда в последние недели выехали армяне" - говорится в заявлении.