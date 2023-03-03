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Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну

Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну "Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем сегодняшнем выступлении в Германском Совете по внешней политике (DGAP) попытался исказить призывы предоставить изгнанным из Армении азербайджанцам возможность вернуться в свои дома как нечто, затрагивающее те
Внешняя политика
3 марта 2023 г. 17:16
Община Западного Азербайджана ответила Пашиняну

"Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем сегодняшнем выступлении в Германском Совете по внешней политике (DGAP) попытался исказить призывы предоставить изгнанным из Армении азербайджанцам возможность вернуться в свои дома как нечто, затрагивающее территориальную целостность и суверенитет Армении. Мы хотели бы напомнить премьер-министру, что этническая чистка является преступлением против человечности и что безопасное и достойное возвращение
изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома является основным правом человека".

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Общины Западного Азербайджана по этому поводу.

Было отмечено, что обеспечение возможности для возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в свои дома является обязательством Армении, вытекающим из Устава ООН, Всеобщей декларации прав человека, Европейской конвенции о правах человека, Международного пакта о гражданских и политических правах и других важных международных документов.

"Обеспечение прав азербайджанцев, изгнанных из Армении, является неотъемлемым условием для поддержания мира и безопасности в регионе. Мы сформулировали нашу концепцию мирного, безопасного и достойного возвращения, и представили ее общественности.
Мы вновь призываем премьер-министра Пашиняна немедленно начать переговоры с общиной в рамках соответствующего международного процесса, чтобы обеспечить безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Western Azerbaijan Community responds to Nikol Pashinyan
Версия на азербайджанском языке Qərbi Azərbaycan İcması Nikol Paşinyana cavab verib

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