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    Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджан

    Об этом сообщает пресс-служба Акорды

    Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ 2 апреля Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев прибыл с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

    Как передает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

    Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в аэропорту встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов и другие официальные лица.

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