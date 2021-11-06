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Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан

Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан “После назначения на новую должность я впервые прибыла в Азербайджан. Я очень рада быть здесь”.
Внешняя политика
6 ноября 2021 г. 12:22
Новый заместитель помощника госсекретаря США обнародовала цель визита в Азербайджан

“После назначения на новую должность я впервые прибыла в Азербайджан. Я очень рада быть здесь”.

Об этом в интервью Report заявила новый заместитель помощника госсекретаря США по Кавказу, региональным конфликтам и Южной Европе Эрика Олсон.

По ее словам, основной целью его визита является укрепление отношений между официальным Вашингтоном и Баку, а также совместная работа со странами Южного Кавказа и развитие региональных связей.

Отметим, что президент Азербайджана Ильхам Алиев принял Э.Олсон 5 ноября.

До приезда в Баку она побывала в Армении и Грузии.

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Версия на английском языке New US Deputy Assistant Secretary of State reveals purpose of visit to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ABŞ dövlət katibi köməkçisinin yeni müavini Azərbaycana səfərinin məqsədini açıqlayıb

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