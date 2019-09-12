Новруз Мамедов поздравил нового премьер-министра Грузии

Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов поздравил грузинского коллегу.
Как сообщили Report в Кабмине, Новруз Мамедов направил Георгию Гахария поздравительное письмо в связи с началом деятельности в качестве премьер-министра Грузии.
Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов поздравил грузинского коллегу.
Как сообщили Report в Кабмине, Новруз Мамедов направил Георгию Гахария поздравительное письмо в связи с началом деятельности в качестве премьер-министра Грузии.
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Samirə AbdullayevaАвтор новости