Новруз Мамедов поздравил нового премьер-министра Грузии

Новруз Мамедов поздравил нового премьер-министра Грузии

12 сентября, 2019 12:55

https://report.az/storage/news/46779ea8b772c30aecdbbb4577aa6451/388c450f-bdc4-4103-a8f3-73bae7608c15_292.jpg Премьер-министр Азербайджана Новруз Мамедов поздравил грузинского коллегу. Как сообщили Report в Кабмине, Новруз Мамедов направил Георгию Гахария поздравительное письмо в связи с началом деятельности в качестве премьер-министра Грузии.

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