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Нападение на посольство Азербайджана вновь будет поднято в Палате общин британского парламента

Нападение на посольство Азербайджана вновь будет поднято в Палате общин британского парламента "Мы сожалеем о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне и этот вопрос вновь будет поднят в Палате общин".
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 19:09
Нападение на посольство Азербайджана вновь будет поднято в Палате общин британского парламента

"Мы сожалеем о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне и этот вопрос вновь будет поднят в Палате общин".

Как передает Report, об этом заявил председатель Палаты общин парламента Великобритании сэр Линдси Хойл на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он сказал, что поинтересуется работой по обеспечению безопасности здания и сотрудников посольства.

В ходе встречи С.Гафарова выразила обеспокоенность в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне и подчеркнула, что основной целью этого нападения является попытка подорвать отношения на высоком уровне между двумя странами: "Эта провокация должна быть тщательно расследована. Важное значение имеет обеспечение безопасности нашего посольства, наших дипломатов на основе принципа взаимности".

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Версия на английском языке ФотоAttack on Azerbaijani embassy to be raised again in UK House of Commons
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan səfirliyinə hücum Britaniya İcmalar Palatasında yenidən qaldırılacaq

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