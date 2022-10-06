Нападение на посольство Азербайджана вновь будет поднято в Палате общин британского парламента

"Мы сожалеем о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне и этот вопрос вновь будет поднят в Палате общин".

"Мы сожалеем о нападении на посольство Азербайджана в Лондоне и этот вопрос вновь будет поднят в Палате общин".

Как передает Report, об этом заявил председатель Палаты общин парламента Великобритании сэр Линдси Хойл на встрече с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой.

Он сказал, что поинтересуется работой по обеспечению безопасности здания и сотрудников посольства.

В ходе встречи С.Гафарова выразила обеспокоенность в связи с нападением на посольство Азербайджана в Лондоне и подчеркнула, что основной целью этого нападения является попытка подорвать отношения на высоком уровне между двумя странами: "Эта провокация должна быть тщательно расследована. Важное значение имеет обеспечение безопасности нашего посольства, наших дипломатов на основе принципа взаимности".