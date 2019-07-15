Начался визит делегации парламента Грузии в Азербайджан - ОБНОВЛЕНО

Начался визит делегации парламента Грузии в Азербайджан.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространило посольство Грузии в Азербайджане.

Члены делегации вместе с азербайджанскими и турецкими коллегами посетили Аллею шехидов и могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения.

Депутаты также отдали дань памяти супруге великого лидера, видному ученому-офтальмологу, академику Зарифе Алиевой и возложили цветы к ее могиле. Затем делегация встретилась в Милли Меджлисе с членами азербайджано-грузинской межпарламентской группы.

Отметим, что в состав делегации вошли председатель Комитета по внешним связям законодательного органа Грузии Софо Кацарава, руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской дружественной группы Звиад Дзидзигури и член комитета внешних связей Рамаз Николаишвили.

Грузинские депутаты примут участие на предстоящей в Баку трехсторонней встрече комитетов внешних связей парламентов Грузии, Азербайджана и Турции.

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15-16 июля в Азербайджане будет находиться делегация парламента Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, информацию распространила пресс-служба законодательного органа соседней страны.

Делегацию возглавит председатель Комитета по внешним связям парламента Софо Кацарава.

Грузинские парламентарии примут участие на предстоящей в Баку трехсторонней встрече комитета внешних связей парламентов Грузии, Азербайджана и Турции, где обсудят важные вопросы по трехстороннему сотрудничеству.

Делегация также встретится со спикером азербайджанского парламента Октаем Асадовым, министром иностранных дел Эльмаром Мамедъяровым, членами азербайджано-грузинской межпарламентской дружественной группы Милли Меджлиса (парламент).

Основная тема встреч будет заключаться в стратегическом партнерстве и тесных дружественных отношениях между Грузией и Азербайджаном.

В состав делегации вошли руководитель грузино-азербайджанской межпарламентской дружественной группы Звиад Дзидзигури и член комитета внешних связей Рамаз Николаишвили.