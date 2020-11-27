Проходит заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ

В Таврическом дворце в России в формате видеоконференции началось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

В Таврическом дворце в России в формате видеоконференции началось заседание Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ.

Как передает Report, в мероприятии принимают участие главы парламентских делегаций стран Содружества, а также представители органов СНГ и международных организаций.

Ведет заседание из Таврического дворца Председатель Совета МПА СНГ, Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко.

Одна из центральных тем заседания — законодательное обеспечение мер, принимаемых в государствах — участниках СНГ в связи с пандемией COVID-19. Будут также рассмотрены вопросы состояния и перспектив экономической интеграции и ее нормативно-правового обеспечения на евразийском пространстве, подготовки к наблюдению за выборами в органы государственной власти в странах СНГ в 2021 году, создание Экспертного совета по науке и образованию при МПА СНГ, а также ряд других.

Сегодня также в формате видеоконференции состоится 51-ое пленарное заседание Межпарламентской Ассамблеи СНГ. В нем примут участие парламентские делегации государств СНГ.

Парламентарии рассмотрят проекты Конвенции о сохранении объектов культурного наследия государств — участников СНГ, модельного Трудового кодекса для государств — участников СНГ, модельного Избирательного кодекса для государств — участников СНГ, а также ряд проектов модельных законов: "О беженцах", "Об инжиниринговой деятельности и инжиниринге", "О строительстве недвижимых объектов на долевых началах", "Об экологической безопасности транспортировки нефтепродуктов по трубопроводам", "О развитии и охране горных территорий", "О парламентском контроле", "О школьном спорте", "О возмещении причиненного вреда гражданам, потерпевшим от преступлений" и другие.