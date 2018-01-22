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    На пост президента ПАСЕ претендует один кандидат

    Ожидается, что кандидатура Микеле Николетти будет утверждена сегодня в рамках сессии Ассамблеи

    Страсбург. 22 января. REPORT.AZ/ На пост президента Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) претендует всего один кандидат. 

    Как сообщает французское бюро Report, им является итальянский депутат Микеле Николетти.

    Поскольку на пост претендует всего один кандидат, выборы проводится не будут. Ожидается, что его кандидатура будет утверждена сегодня в рамках сессии. 

    Напомним, 6 октября прошлого года Педро Аграмунт заявил о добровольной отставке с поста президента ПАСЕ в связи с состоянием здоровья.

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