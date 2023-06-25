Министр: Продолжение Арменией военно-политических провокаций - угроза мирным усилиям

Продолжение Арменией военно-политических провокаций, несмотря на прилагаемые Азербайджаном усилия, являются угрозой строительно-восстановительным работам и мирным усилиям.

Продолжение Арменией военно-политических провокаций, несмотря на прилагаемые Азербайджаном усилия, являются угрозой строительно-восстановительным работам и мирным усилиям.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 25 июня на встрече с председателем исполнительного совета ЮНЕСКО Тамарой Растовач Сиамашвили и заместителем гендиректора по социальным и гуманитарным вопросам Габриэлой Рамос.

Министр подробно проинформировал гостей о постконфликтной ситуации в регионе, проводимых Азербайджаном восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о минной и других угрозах.