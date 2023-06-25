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Министр: Продолжение Арменией военно-политических провокаций - угроза мирным усилиям

Министр: Продолжение Арменией военно-политических провокаций - угроза мирным усилиям Продолжение Арменией военно-политических провокаций, несмотря на прилагаемые Азербайджаном усилия, являются угрозой строительно-восстановительным работам и мирным усилиям.
Внешняя политика
25 июня 2023 г. 16:31
Министр: Продолжение Арменией военно-политических провокаций - угроза мирным усилиям

Продолжение Арменией военно-политических провокаций, несмотря на прилагаемые Азербайджаном усилия, являются угрозой строительно-восстановительным работам и мирным усилиям.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал 25 июня на встрече с председателем исполнительного совета ЮНЕСКО Тамарой Растовач Сиамашвили и заместителем гендиректора по социальным и гуманитарным вопросам Габриэлой Рамос.

Министр подробно проинформировал гостей о постконфликтной ситуации в регионе, проводимых Азербайджаном восстановительных и строительных работах на освобожденных от оккупации территориях, мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, а также о минной и других угрозах.

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Версия на английском языке Minister: Armenia's continuation of military and political provocations is threat to peace efforts
Версия на азербайджанском языке Nazir: "Ermənistanın hərbi-siyasi təxribatlarını davam etdirməsi sülh səylərinə təhdiddir"

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