Министр Эльмар Мамедъяров провел встречу с главой МИД Швеции

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров провел встречу со шведской коллегой Маргот Вальстрем.

Как сообщает Report, на встрече стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества, региональные и международные вопросы, а также вопрос нагорно-карабахского урегулирования.

На встрече Э.Мамедъяров отметил высокий уровень азербайджано-шведских отношений, а также выразил уверенность, что эти отношения будут и впредь развиваться.

Э.Мамедъяров довел до сведения шведского коллеги последнюю ситуацию вокруг Нагорного Карабаха. При этом, азербайджанский министр сообщил, что в в ближайшее время не ожидается встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В свою очередь, М.Вальстрем коснулась перспектив проекта Восточного партнерства, в который также входит и Азербайджан. По ее словам, Швеция всегда была в центре всех процессов, связанных с Восточным партнерством. Она предложила держать вопрос Восточного партнерства всегда на повестке дня.