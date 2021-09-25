Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Турции создадут совместную рабгруппу

Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Турции создадут совместную рабочую группу.

Министерства молодежи и спорта Азербайджана и Турции создадут совместную рабочую группу.

Об этом Report на полях проходящего в Турции фестиваля "Технофест" сказал министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гайыбов.

"Мы ознакомились с павильоном Азербайджана. Вы знаете, что мы представлены здесь 11 стартапами, вызывает гордость участие в этом фестивале наших студентов. Радует и то, что наш павильон на фестивале "Технофест" является достаточно популярным", - отметил министр.

По словам Ф.Гайыбова, его первый визит в Турцию в качестве министра оказался успешным.

"Мы встретились с министром молодежи и спорта братской страны. Уже подписан меморандум об усилении сотрудничества. Мы обсудили создание рабочей группы и представим подробности, когда она будет создана", - добавил собеседник агентства.