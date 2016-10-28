Милли Меджлис ратифицировал некоторые международные документы

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Милли Меджлис ратифицировал документы, подписанные между Азербайджаном и рядом стран.

Как сообщает Report, к ним относятся законопроекты "Об утверждении Парижского договора, принятого 21-й сессии Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата", "Об утверждении договора сотрудничества, подписанного между правительством Азербайджанской Республики и правительством Ирана относительно охраны растений и карантина растений", "Об утверждении декларации президентов Азербайджанской Республики, Ирана и Российской Федерации".

Указанные законопроекты приняты путем голосования.