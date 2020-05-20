Замглавы МИД: Опыт нового посла позволит укрепить сотрудничество Киева и Баку - ИНТЕРВЬЮ

Василий Боднар https://report.az/storage/news/7389bdb692d42b1757750240d8e6c720/f8fa4921-c2c8-42ba-b2fc-4b1c2c931618_292.jpg

Интервью Report c заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.

-Недавно состоялось вручение копий верительных грамот Вам новоназначенной послом Азербайджана Эльмирой Ахундовой. Какими мыслями Вы обменялись? Как думаете, какие главные задачи для украинско-азербайджанских отношений она должна реализовать в первую очередь?

-Я искренне рад возможности приветствовать госпожу Посла в Украине и принять копии верительных грамот. Украина и Азербайджан развивают двустороннее стратегическое партнерство. Мне очень импонирует, что госпожа Посол настроена на активный диалог, решение конкретных вопросов, углубление гуманитарного сотрудничества. Ключевую роль в двусторонних отношениях играют Президенты Украины и Азербайджана Владимир Зеленский и Ильхам Алиев и мы совместно будем работать над реализацией договоренностей глав государств. Мы договорились об организации политических консультаций на уровне заместителей министров в видео-формате. Я также поблагодарил госпожу Посла за содействие Азербайджана в противодействии эпидемии коронавируса.

Как известно, мама госпожи Посла - украинка с Днепропетровщины, род которой ведет свои корни от известного кошевого атамана Кости Гордиенко. Эльмира ханум неоднократно посещала нашу страну в разных качествах, несколько ее книг издано на украинском языке. Это говорит о том, что Украина не является для госпожи Посла чужой страной и несомненно это поможет в ее активной профессиональной деятельности. Убежден, что большой опыт уважаемой госпожи Е.Ахундовой будет способствовать укреплению нашего взаимодействия и служить на благо наших дружественных народов.

Эльмира Ахундова и Василий Боднар

-Могли бы Вы прокомментировать недавнее заявление Президента Украины Владимира Зеленского о том, что будет принято решение о двух новых государственных праздниках—Курбан-байрам и Рамазан-байрам? Скажите пожалуйста, действительно ли это актуальное решение?

-Современная Украина - это многонациональная и мультиконфессиональная страна, которая развивается на основе демократических ценностей. Несмотря на то, что большинство граждан Украины исповедуют христианство, у нас комфортно себя чувствуют представители разных религий, в том числе и численная мусульманская община. Мусульмане являются неотъемлемой частью украинского общества и культуры, проживают в разных регионах Украины. Среди мусульман много воинов, которые противостоят российской вооруженной агрессии на Донбассе, защищают независимость Украины. Принятие решения о двух новых праздниках— Курбан-байрам и Ураза-байрам - не только станет отражением многолетнего сосуществования разных народов и религий на территории Украины, но и даст надлежащий ответ на вклад мусульман в развитие Украинского государства. Это станет и настоящим проявлением солидарности для всех мусульман, в частности крымских татар, часть которых была вынуждена переехать из Крыма на материковую Украину после начала российской агрессии против Украины.

- Как, по вашему мнению, такое решение будет воспринято обществом? Если решение все же будет принято, изменит ли оно что-то в украинском обществе?

-Убежден, что это решение найдет положительный отклик у наших сограждан. Украинский народ неоднократно доказывал, что для него европейские ценности, свобода и демократия является приоритетом в развитии государства. Нашему обществу присущи толерантность и взаимоуважение, а свобода вероисповедания - это не пустые слова, а политика, подкрепленная конкретными действиями. Уважение к этническим и культурным особенностям наших граждан является важным достижением Украины, что находит отражение как в законодательстве, так и действиях власти. Конечно, такое решение позволит лучше узнать особенности мусульманских традиций и, таким образом, будет способствовать более тесному взаимопониманию.

Марина Гончарук