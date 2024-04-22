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МИД: Участие китайских компаний в восстановлении освобожденных территорий укрепит сотрудничество

МИД: Участие китайских компаний в восстановлении освобожденных территорий укрепит сотрудничество Участие китайских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий придаст еще больший импульс экономическому сотрудничеству.
Внешняя политика
22 апреля 2024 г. 16:40
МИД: Участие китайских компаний в восстановлении освобожденных территорий укрепит сотрудничество

Участие китайских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий придаст еще больший импульс экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом сказал глава управления МИД Азербайджана Рамиль Рзаев в ходе панели в рамках конференции на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

Он отметил, что Китай и Азербайджан также успешно сотрудничают в рамках COP29: "В рамках визита в Китай помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и президента COP29 Мухтара Бабаева заявлено об участии более 200 делегаций в данном мероприятии".

Развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем способствует укреплению связей в различных сферах, заключил Рамиль Рзаев.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA official: Participation of Chinese companies in liberated areas will boost economic cooperation
Версия на азербайджанском языке XİN nümayəndəsi: Çin şirkətlərinin azad edilmiş ərazilərdə iştirakı iqtisadi əməkdaşlığa təkan verəcək

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