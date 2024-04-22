МИД: Участие китайских компаний в восстановлении освобожденных территорий укрепит сотрудничество

Участие китайских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий придаст еще больший импульс экономическому сотрудничеству.

Участие китайских компаний в восстановлении освобожденных от оккупации территорий придаст еще больший импульс экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом сказал глава управления МИД Азербайджана Рамиль Рзаев в ходе панели в рамках конференции на тему "Переоценка азербайджано-китайских отношений: Путь вперед".

Он отметил, что Китай и Азербайджан также успешно сотрудничают в рамках COP29: "В рамках визита в Китай помощника президента Азербайджана - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева и президента COP29 Мухтара Бабаева заявлено об участии более 200 делегаций в данном мероприятии".

Развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем способствует укреплению связей в различных сферах, заключил Рамиль Рзаев.