О нас

МИД: Противоречивые заявления Пашиняна ставят под угрозу достижение мира между Баку и Ереваном

МИД: Противоречивые заявления Пашиняна ставят под угрозу достижение мира между Баку и Ереваном Министерство иностранных дел Азербайджана отвергает и осуждает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы имеющей место "этничесткой чистке" армянских жителей Карабаха.
Внешняя политика
28 сентября 2023 г. 14:12
МИД: Противоречивые заявления Пашиняна ставят под угрозу достижение мира между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел Азербайджана категорически отвергает и осуждает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы имеющей место "этнической чистке" в Карабахе, что подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства страны к заявлению главы правительства Армении от 28 сентября 2023 года.

МИД отметил, что премьер-министр Армении не только отступает от своего прежнего заявления от 21 сентября о том, что местным армянам со стороны Азербайджана ничего не угрожает. Более того, используя такие тревожные нарративы, он стремится сорвать усилия Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению и процесс реинтеграции и подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией.

"Руководство Армении не замечает, как официальный Баку оперативно приступил к осуществлению необходимых мер гуманитарной поддержки и удовлетворения насущных потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

"Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что нынешний отъезд армянских жителей из Карабахского региона Азербайджана - это их личное и индивидуальное решение, и оно не имеет ничего общего с насильственным переселением. Если какие-то слои армянских жителей не хотят жить в соответствии с законодательством Азербайджана, мы не можем их к этому принуждать. Наоборот, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана", - говорится в заявлении.

В комментарии отметили, что для установления мира и безопасности в регионе, Армения должна прекратить препятствие реинтеграции местных армян и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по заключению мирного договора с Азербайджаном, основанного на территориальной целостности и суверенитете двух стран.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Baku: Pashinyan's alarming narrative undermines possible prospects of peace between Azerbaijan and Armenia
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN Paşinyana cavab verib

Самое важное

СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
СГБ: Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого по трем статьям
28 сентября 2023 г. 11:20
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
Президент Ильхам Алиев принял делегацию США
27 сентября 2023 г. 20:35
Рубен Варданян задержан на ППП Лачын и доставлен в Баку
Рубен Варданян задержан на ППП "Лачын" и доставлен в Баку
27 сентября 2023 г. 14:46
Народ Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
ФотоНарод Азербайджана чтит память шехидов, отдавших жизни за независимость Родины
27 сентября 2023 г. 11:52
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
Список военнослужащих, погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе
27 сентября 2023 г. 11:15
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
В ходе антитеррористических мероприятий погибли 192 военнослужащих, 1 гражданское лицо, 511 получили ранения
27 сентября 2023 г. 11:11
Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
ФотоПрезидент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили в Баку строящийся Парк Победы
27 сентября 2023 г. 10:52
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
Прошло три года с начала Отечественной войны Азербайджана
27 сентября 2023 г. 00:00
Завершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
ФотоЗавершилась подготовка к Дню памяти шехидов Отечественной войны
26 сентября 2023 г. 13:23
Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
ФотоИльхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с заявлениями для прессы
25 сентября 2023 г. 22:58

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi