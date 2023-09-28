МИД: Противоречивые заявления Пашиняна ставят под угрозу достижение мира между Баку и Ереваном

Министерство иностранных дел Азербайджана отвергает и осуждает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы имеющей место "этничесткой чистке" армянских жителей Карабаха.

Министерство иностранных дел Азербайджана категорически отвергает и осуждает заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы имеющей место "этнической чистке" в Карабахе, что подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report, об этом говорится в комментарии внешнеполитического ведомства страны к заявлению главы правительства Армении от 28 сентября 2023 года.

МИД отметил, что премьер-министр Армении не только отступает от своего прежнего заявления от 21 сентября о том, что местным армянам со стороны Азербайджана ничего не угрожает. Более того, используя такие тревожные нарративы, он стремится сорвать усилия Азербайджана по оказанию гуманитарной помощи армянскому населению и процесс реинтеграции и подрывает возможные перспективы мира между Азербайджаном и Арменией.

"Руководство Армении не замечает, как официальный Баку оперативно приступил к осуществлению необходимых мер гуманитарной поддержки и удовлетворения насущных потребностей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана", - добавили во внешнеполитическом ведомстве.

"Премьер-министру Пашиняну хорошо известно, что нынешний отъезд армянских жителей из Карабахского региона Азербайджана - это их личное и индивидуальное решение, и оно не имеет ничего общего с насильственным переселением. Если какие-то слои армянских жителей не хотят жить в соответствии с законодательством Азербайджана, мы не можем их к этому принуждать. Наоборот, мы призываем армян не покидать места своего проживания и быть частью многонационального Азербайджана", - говорится в заявлении.

В комментарии отметили, что для установления мира и безопасности в регионе, Армения должна прекратить препятствие реинтеграции местных армян и сосредоточиться на успешном завершении переговорного процесса по заключению мирного договора с Азербайджаном, основанного на территориальной целостности и суверенитете двух стран.