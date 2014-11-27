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    МИД прокомментировало высказывания президента Европарламента касательно Азербайджана

    Было бы рациональнее, если Мартин Шульц своевременно оказывал больше внимания насилию со стороны полицейских в странах Европы

    Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "Высказывания президента Европейского парламента относительно Азербайджана вызывают чувства сожаления и недовольства. В речи говорилось о Лейле Юнусовой, которая наряду с другими преступлениями, обвиняется в самом тяжком из них - измена Родине. По ее делу все еще идет следствие. Вмешательство в следственный процесс является нарушением верховенства закона". Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя заявления президента Европейского парламента (ЕП) Мартина Шульца об Азербайджане, озвученными на пленарном заседании ЕП  26 ноября в Страсбурге.

    "Что касается вопроса о визите делегации ЕП в Азербайджан,  о котором заявил Мартин Шульц, официальных обращений по этому поводу в соответствующие госструктуры Азербайджана не поступало.

    Тот факт, что М.Шульц преподнес данный вопрос в искаженной форме вызывает сожаление.

    В странах-членах Евросоюза, непосредственно относящихся к мандату ЕП достаточно проблем, связанных с нарушением прав человека. Среди них можно назвать усиление тенденций исламофобии, антисемитизма, насилие со стороны полиции, нарушение прав человека в сферах занятости и миграции.

    Было бы рациональнее, если бы Мартин Шульц уделил достаточно внимания данным проблемам, а также ситуации в Фергюсоне, насилию со стороны полицейских, случаям непропорционального применения силы в Брюсселе и других странах Европы."-заключил Х.Гаджиев.

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