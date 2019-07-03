МИД: Попытки Армении требовать гарантии безопасности - попытка уклониться от участия в мероприятии в Азербайджане

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Попытки Армении требовать некие дополнительные гарантии безопасности исключительно для своих участников есть не что иное, как её собственный политически мотивированный выбор уклониться от участия в очередном проводимом в Азербайджане международном мероприятии.

Об этом Report заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя информацию армянских СМИ о том, что Азербайджан якобы не предоставил гарантии безопасности для ряда участников 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"В преддверии проведения данной сессии между Азербайджаном как страной-хозяйкой и ЮНЕСКО было подписано соответствующее соглашение. В указанном соглашении нашли своё отражение все организационные моменты, включая предоставление гарантий безопасности для всех без исключения участников мероприятия. И все страны-члены ЮНЕСКО, которые имели намерение участвовать в работе сессии, обладая вышеназванными гарантиями, предоставленными Азербайджаном, сделали это", - заявила Л. Абдуллаева.

"Попытки Армении требовать некие дополнительные гарантии безопасности исключительно для своих участников есть не что иное, как её собственный политически мотивированный выбор уклониться от участия в очередном международном мероприятии, проводимом в Азербайджане на высоком уровне. Если в МИД Армении до сих пор не осведомлены о технических правилах и процедурах проведения сессий Комитета Всемирного наследия, то им следовало бы обратиться в секретариат ЮНЕСКО, чтобы наконец уяснить, что всем участникам подобных мероприятий предоставляются общие и универсальные гарантии, не предполагающие особых оговорок относительно отдельных стран", - заявила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.