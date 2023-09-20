О нас

МИД Пакистана: Карабах - суверенная территория Азербайджана

МИД Пакистана: Карабах - суверенная территория Азербайджана Пакистан подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.
Внешняя политика
20 сентября 2023 г. 20:12
МИД Пакистана: Карабах - суверенная территория Азербайджана

Пакистан подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч в ходе еженедельного брифинга.

"Пакистан выражает искренние соболезнования народу и правительству Азербайджана в связи с гибелью людей в результате разрыва мин. Пакистан подтверждает свою однозначную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Мы рассматриваем Карабах как суверенную территорию Азербайджанской Республики. Мы надеемся, что законные требования Азербайджана относительно суверенитета и территориальной целостности будут приняты всеми сторонами, что проложит путь к прочному миру в регионе", - сказала она.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Pakistan XİN: “Qarabağ Azərbaycanın suveren ərazisidir”

Экслюзивные новости

Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
Эксперт: Антитеррористические мероприятия Азербайджана будут способствовать миру и стабильности в регионе
20 сентября 2023 г. 16:59
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
Коротченко: Карабах теперь полностью под контролем Азербайджана
20 сентября 2023 г. 16:05
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
Эксперт: В очередной раз Азербайджан восстановил справедливость собственными силами
20 сентября 2023 г. 14:37
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
Марков: Антитеррористические мероприятия Азербайджана привели к урегулированию ситуации
20 сентября 2023 г. 14:05
В Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
ФотоВ Приморском крае прошел концерт в честь 100-летнего юбилея со дня рождения Гейдара Алиева
19 сентября 2023 г. 19:20
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
Министр энергетики Молдовы: ЮГК - жизненно необходим для многих европейских стран
19 сентября 2023 г. 16:31
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
Министр энергетики: Молдова заинтересована в расширении энергосотрудничества с Азербайджаном
19 сентября 2023 г. 14:07
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
Эксперт: Территориальные претензии Армении к Азербайджану ставят ее политруководство в тупик
18 сентября 2023 г. 16:26
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
Политолог: Болгария заинтересована в развитии транспортного сообщения с Азербайджаном
18 сентября 2023 г. 16:21
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
Политолог: Открытие дороги Агдам-Ханкенди - поражение сепаратистского режима в Карабахе
15 сентября 2023 г. 12:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi