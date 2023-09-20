МИД Пакистана: Карабах - суверенная территория Азербайджана

Пакистан подтверждает свою непоколебимую поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Пакистан подтверждает свою безоговорочную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказала официальный представитель Министерства иностранных дел Пакистана Мумтаз Захра Балоч в ходе еженедельного брифинга.

"Пакистан выражает искренние соболезнования народу и правительству Азербайджана в связи с гибелью людей в результате разрыва мин. Пакистан подтверждает свою однозначную поддержку суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. Мы рассматриваем Карабах как суверенную территорию Азербайджанской Республики. Мы надеемся, что законные требования Азербайджана относительно суверенитета и территориальной целостности будут приняты всеми сторонами, что проложит путь к прочному миру в регионе", - сказала она.