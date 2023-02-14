МИД: Из зоны землетрясения эвакуированы 513 граждан Азербайджана

До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 513 граждан Азербайджана.

До сегодняшнего дня из зоны землетрясения в Турции эвакуированы 513 граждан Азербайджана.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Работа по выявлению и оказанию помощи гражданам Азербайджанской Республики, пострадавшим от землетрясения в Турции, ведется оперативными штабами, созданными в Министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, посольстве в Турецкой Республике, генеральных консульствах в Стамбуле и Карсе, в условиях интенсивного сотрудничества с Министерством внутренних дел Турецкой Республики, Министерством национального образования, Министерством здравоохранения и другими структурами.

Из зоны бедствия в Азербайджан были эвакуированы 513 граждан Азербайджанской Республики и их близких родстивенников-иностранцев.

Процесс эвакуации продолжается в Кахраманмараше, Хатае, Адане, Малатье, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Османии, Килисе и Диярбакыре, где произошло землетрясение.

В то же время доводим до сведения наших граждан, проживающих или временно пребывающих в зоне землетрясения, не намеревающихся эвакуироваться в Азербайджанскую Республику, что для желающих покинуть пострадавшие территории подразделениями жандармерии в соответствующих провинциях созданы пункты эвакуации (перечень прилагается). Эвакуация обратившихся из этих пунктов в безопасные районы Турции обеспечивается средствами, которые соответствующие органы Турции считают наиболее приемлемыми.

Те, кто хочет покинуть зону бедствия на личном транспорте, будут направлены в пункты убежища в городах назначения после того, как они уведомят об этом пункты эвакуации на местах до отбытия.

В результате поисковых мероприятий, проведенных в городе Малатья, выяснилось, что погиб гражданин Азербайджанской Республики Вердиев Шахин Наиль оглы, 2001 года рождения. Таким образом, число граждан Азербайджанской Республики, погибших в результате землетрясения, достигло 6 человек.

Да упокоит Аллах их души!