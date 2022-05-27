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МИД Грузии: Cтратегические отношения с Азербайджаном еще больше укрепятся

МИД Грузии: Cтратегические отношения с Азербайджаном еще больше укрепятся "Стратегические и добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном еще больше укрепятся".
Внешняя политика
27 мая 2022 г. 19:08
МИД Грузии: Cтратегические отношения с Азербайджаном еще больше укрепятся

"Стратегические и добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном еще больше укрепятся".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалиа, выступая в Тбилиси на официальном приеме, посвященном Дню Независимости Азербайджана.

По его словам, две страны объединяют не только экономические, но и общие цели, такие как стабильность в регионе: "Азербайджан является крупным торговым партнером Грузии. Тесные отношения с Азербайджаном продолжаются на протяжении веков, партнерские отношения будут динамично развиваться и впредь".

Официальный представитель МИД поздравил Азербайджан с Днем Независимости и пожелал дружественной стране прогресса, процветания и развития.

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Версия на английском языке Georgian Foreign Ministry: Strategic relations with Azerbaijan will further strengthen
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: "Azərbaycanla strateji münasibətlər daha da möhkəmlənəcək" 

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