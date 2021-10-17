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МИД Грузии: Азербайджан на протяжении десятилетий был нашим основным торговым партнером

МИД Грузии: Азербайджан на протяжении десятилетий был нашим основным торговым партнером "Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга на пути развития".
Внешняя политика
17 октября 2021 г. 16:48
МИД Грузии: Азербайджан на протяжении десятилетий был нашим основным торговым партнером
Лаша Дарсалия

"Азербайджан и Грузия всегда поддерживали друг друга на пути развития".

Как передает местное бюро Report, об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия во время выступления на церемонии награждения марафона по случаю 30-летия восстановления независимости Азербайджана.

По его словам, дружеские отношения с соседним Азербайджаном основаны на веках:

"Наши отношения развиваются из года в год и вышли на уровень стратегического партнерства. Грузия и Азербайджан всегда успешно сотрудничали в ряде сфер, реализовывали важные проекты в области транспорта и энергетики. Азербайджан на протяжении десятилетий является основным торговым партнером Грузии".

Представитель МИД отметил, что между Баку и Тбилиси существуют образцовые отношения.

По словам Дарсалии, установление стабильности и мира в регионе - общая цель Грузии и Азербайджана.

Он поздравил дружественный и братский народ Азербайджана с Днем независимости.

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Версия на английском языке Azerbaijan has been Georgia's main trade partner for decades, says deputy FM
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan XİN: "Azərbaycan on illərdir əsas ticari tərəfdaşımızdır”

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