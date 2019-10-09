МИД Азербайджана выразил отношение к необоснованным обвинениям, прозвучавшим на конференции ОБСЕ

"На одной из панелей конференции, организованной в Тбилиси представительством ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, прозвучали некоторые необоснованные мысли о якобы ограничении свободы мысли в Азербайджане и аресте журналистов".

Об этом в заявлении грузинскому бюро Report сказала руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, на международных мероприятиях во многих случах высказываются провокационные и совершенно необоснованные обвинения в адрес Азербайджана: "В этих случаях на месте выражается отношение к подобным высказываниям и аудитория информируется о необоснованности подобных не опирающихся на факты заявлений".

Л.Абдуллаева добавила, что полезной может быть любая здоровая критика: "Диалог также должен быть здоровым. Если не учитывается мнение непосредственно занимающихся каким-либо вопросом официальных государственных структур, в этом случае не может быть и речи о диалоге или же здоровом обмене мнениями".