МИД Азербайджана об отмене визового режима для граждан Турции

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Министерство иностранных дел Азербайджана распространило сообщение об отмене визового режима с Турцией.

Как сообщает Report, в сообщении отмечается:

"Азербайджано-турецкие связи, опирающиеся на общие культурно-этнические, исторические корни, братство, дружбу и солидарность, находятся на высоком уровне в соответствии с высказыванием великого лидера Гейдара Алиева "одна нация, два государства".

Сегодня усилиями президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана наши двусторонние отношения успешно развиваются. Всесторонне развивающееся азербайджано-турецкое стратегическое партнерство обуславливает необходимость углубления сотрудничества между нашими странами в визовой сфере и обеспечения свободного въезда и выезда наших граждан. С этой точки зрения с 1 сентября 2019 года ликвидируются визовые требования для граждан, имеющих общегражданский паспорт Турецкой Республики, желающих посетить Азербайджанскую Республику сроком до 30 дней. Министерством иностранных дел Азербайджанской Республики направлена нота в Министерство иностранных дел Турецкой Республики в связи с отменой визового режима.

Статус граждан Турецкой Республики, желающих остаться на территории Азербайджанской Республики более 30 дней, регулируется соответствующими законами Азербайджанской Республики. На основании решения Правительства Турецкой Республики, граждане Азербайджанской Республики, посещающие эту страну сроком до 30 дней, освобождены от визовых требований.

Решение об отмене визовых требований станет очередным содержательным вкладом в развитие братских и дружественных отношений между Азербайджаном и Турцией".