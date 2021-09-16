МИД Азербайджана внесет имя мэра французского города в "черный список"

Имя члена Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Имя члена Национальной ассамблеи Франции Франсуа Пуппони включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в Азербайджан.

Как передает Report, об этом заявила начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя незаконный визит Ф. Пуппони в азербайджанский город Ханкенди.

"Он не впервые совершает незаконный визит на территорию Азербайджана и отличается жесткой антиазербайджанской позицией. Ввиду нарушения азербайджанского законодательства имя депутата включено в список иностранных граждан, которым запрещен въезд в нашу страну. Запрет на въезд в Азербайджан также будет применен в отношении мэра французского города Арнувиль, представителя города Сарсель, сопровождавших члена Нацассамблеи Франции во время этого незаконного визита. Такое безответственное и провокационное поведение представителей Франции неприемлемо и наносит вред усилиям по созданию в регионе мира в постконфликтный период", - подчеркнула Л.Абдуллаева.