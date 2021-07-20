МИД Азербайджана ответил Армении

"Заявление МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в исторических и территориальных притязаниях, - очередной абсурд".

"Заявление МИД Армении, обвиняющего Азербайджан в исторических и территориальных притязаниях, - очередной абсурд".

Как передает Report, об этом заявила начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Лейла Абдуллаева.

“Комментарии Армении, считающей историю своей "сильной" стороной, уже стали источником шуток. А эта страна до сих пор, исходя из "исторических" иллюзий, предъявляет территориальные претензии к соседним странам. Для самой маленькой и слабой страны региона это совсем не мудрая политика.

Напоминаем армянской стороне, что в Баку, Сумгайыте, Гяндже и других городах Азербайджана до сих пор проживают тысячи армян. Если бы не территориальные притязания Армении и политика агрессии против Азербайджана, эта цифра была бы очень большой.

Что касается претензий к Парку трофеев, то Парк трофеев в Баку является символом Победы права и справедливости над агрессором. Демонстрируемые в Парке сооружения, построенные Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, являются доказательством того, что эта страна десятилетиями проявляла лицемерие в переговорах по урегулированию конфликта. Именующий Парк "памятником реваншизма" МИД Армении забывает, что в отличие от Азербайджана, в Армении воздвигнуты памятники многочисленным террористам и военным преступникам. Интересно, почему вандализму в Армении подверглись не эти памятники, а именно памятники Холокосту и Махатме Ганди?!

В заключение хотелось бы подчеркнуть, что для обеспечения мира и безопасности в регионе, нормализации отношений между двумя странами нет необходимости в новом "изобретении" Армении – автора бесчисленных "открытий" в истории, единственным путем к этому является соблюдение норм и принципов международного права", - добавила Л.Абдуллаева.