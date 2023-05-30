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МИД: Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана

МИД: Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана.
Внешняя политика
30 мая 2023 г. 01:31
МИД: Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана

Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана.

Как передает Report, об этом написал на своей странице в Twitter пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на пост спикера парламента Армении Алена Симоняна.

"Очередная агрессивная риторика и фальсификация руководства Армении:

Во-первых, именно Армения уничтожила памятник Второй мировой войны, стерев все барельефы, посвященные ВМВ, и сделав надписи, связанные с оккупацией Лачина и списком армянских террористов, которые сожгли его в мае 1992 года.

Во-вторых, спикер Армении и ближайший соратник премьер-министра (который признал суверенитет и территориальную целостность Азербайджана) называет Лачын, древний город Азербайджана, "Бердзором", нанося очередную атаку на суверенитет Азербайджана.

В-третьих, Армянские лидеры должны прекратить ложную риторику и уважать суверенитет Азербайджана!", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan XİN Ermənistanın növbəti saxtakarlığına dair faktları açıqlayıb

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